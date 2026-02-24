Descubre quién es quién en Nmixx: El primer grupo de K-pop que estará en el Festival de Viña

24 feb. 2026 - 19:15 hrs.

En la tercera jornada del Festival de Viña 2026 se vivirá un momento que marcará la historia, la presentación, por primera vez, de un grupo coreano y en esta ocasión, será el turno de Nmixx.

La agrupación coreana llega al certamen más importante de latinoamérica con una trayectoria de tan solo cuatro años, los cuales les han bastado para alcanzar un éxito avasallador a nivel mundial.

En esa línea, es que se espera que las artistas entreguen un show espectacular sobre la Quinta Vergara, el cual será presenciado por más de 20 mil personas.

Ellas son las integrantes de Nmixx

El grupo Nmixx tiene seis integrantes, donde todas son vocalistas y tienen edades similares:

1. Lily: Su nombre es Lily Jin Morrow y tiene 23 años.

Kprofiles

2. Haewon: Su nombre es Oh Haewon y tiene 22 años, aunque celebrará su cumpleaños número 23 este 25 de febrero.

Kprofiles

3. Sullyoon: Su nombre es Seol Yoona y tiene 22 años.

Kprofiles

4. Bae: Su nombre es Bae Jinsol y tiene 21 años.

Kprofiles

5. Jiwoo: Su nombre es Kim Jiwoo y tiene 20 años.

Kprofiles

6. Kyujin: Su nombre es Jang Kyujin y tiene 19 años.

Kprofiles

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre Festival de Viña