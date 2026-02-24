Vocalista de Ke Personajes habla sobre su vínculo con la U y se refiere a su complejo pasar en el torneo

24 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Ke Personajes tendrá su ansiado debut en el Festival de Viña del Mar este martes 24 de febrero, día en el que se espera una Quinta Vergara repleta. Y es que no es para menos, el grupo de cumbia argentino tiene una gran fanaticada y una especial conexión con nuestro país.

Emanuel Noir, vocalista y líder de la banda, es un proclamado hincha de Universidad de Chile, algo que deja ver constantemente en sus redes sociales. De hecho, esta misma mañana Con Gusto a Viña lo captó junto a un termo del "Bulla".

Una de las preguntas obligadas en la conferencia de prensa del Festival fue precisamente la razón de este vínculo.

Ke Personajes y su vínculo con Universidad de Chile

Al respecto, Noir reconoció que la U es un club muy popular en nuestro país y que cada vez que puede, asiste a sus partidos. En ese sentido, recordó que se hicieron presentes en el triunfo por 5-0 ante Guaraní, por la llave del repechaje para octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

"La U es muy popular en Viña, cuando nosotros tocamos acá, en un festival, la U vino, tiró sus trapos, prendió bengalas, compartió unas canciones y se retiró, con mucho respeto", señaló.

También tuvo palabras para referirse a la actualidad del cuadro universitario, el cual acumula solo tres unidades en la Primera División 2026.

"Sé que están pasando un momento (delicado), pero es necesario", aseguró el líder de Ke Personajes sobre una Universidad de Chile que este domingo deberá enfrentar a Colo Colo en un nuevo Superclásico del fútbol chileno.

