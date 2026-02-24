Desde autógrafos y a sacarte fotos: Ke Personajes sorprendió a fanática que no tenía entrada para Viña

24 feb. 2026 - 16:45 hrs.

Locura total hay en Viña del Mar ante la presentación de Ke Personajes en el Festival. Los llegaron en masa a la Ciudad Jardín para presenciar lo que será el debut del conjunto argentino en la Quinta Vergara, durante el miércoles 25 de febrero.

Una vez terminada la conferencia de prensa oficial, el líder y vocalista del grupo de cumbia, Emanuel Noir, decidió salir de las instalaciones del Hotel Sheraton Miramar para compartir con sus seguidores.

El gesto de vocalista de Ke Personajes

Noir se dio el tiempo de firmar autógrafos y tomarse fotografías con las personas que se apostaron en las vallas papales para entregarles su apoyo.

Aunque no fue lo único, puesto que el cantante permitió que una joven, llamada Antonia, pasara el cerco perimetral y compartiera un abrazo.

Emocionada, la muchacha reconoció que no había logrado adquirir entradas para el show. Fue en ese instante cuando el vocalista de Ke Personajes se comprometió a regalarle una entrada.

