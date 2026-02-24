"Yo deseé volver al Festival": Juanes habló sobre por qué no regresó antes a la Quinta Vergara

24 feb. 2026 - 18:37 hrs.

Esta tarde llegó el colombiano Juanes a Chile para preparar su presentación en el Festival de Viña del Mar, que será este miércoles 25 de febrero.

El cantante se presentó en los años 2003, 2005 y 2009, por lo que generó la duda de la prensa en su conferencia de por qué no había regresado antes a Viña.

¿Por qué Juanes no vino antes al Festival?

El exponente de la música latina comentó en detalle que básicamente su ausencia durante tantos años fue simplemente porque no se habían dado las cosas y este año sí sucedió.

Aton

"Mira, yo creo que, las cosas se van dando en la vida. Creo que por muchos años yo deseé volver al Festival de Viña", partió diciendo Juanes.

"Por alguna razón, la verdad, la desconozco, las cosas no funcionaban, no se daban. Hasta que el año pasado empezamos a hablar un poco sobre esto, sobre esa posibilidad y a mí me hacía mucha ilusión sinceramente. Estar aquí hoy yo creo que, tiene mucho que ver con celebrar mi carrera también y presentar la mejor versión de mí al público chileno (...) deseaba estar, es importante para mi carrera", cerró el artista.

