¿De dónde es Esteban Düch y cuánto tiempo lleva en Chile? Conoce al humorista que se presenta en Viña 2026

24 feb. 2026 - 19:30 hrs.

Esteban Düch será el encargado del humor en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026.

El esperado debut del comediante en la Quinta Vergara se desarrollará el martes 24 de febrero, después del show del dúo mexicano Jesse & Joy.

¿De dónde es Esteban Duch y cuánto tiempo lleva en Chile?

Luego de vivir más de 24 años en Maracaibo, Venezuela, Düch se mudó a Miami en busca de nuevas oportunidades, en medio de la compleja situación que atravesaba su país natal.

Posteriormente, eligió Chile como destino definitivo, el cual se ha convertido en su hogar durante los últimos 10 años. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria que incluye hitos como su triunfo en el Open Mic del Festival de la Comedia de Ñuñoa en 2024 y su participación en el programa El Antídoto de Mega.

Su estreno en Viña 2026 asoma como un momento decisivo en su carrera, al enfrentarse a uno de los públicos más exigentes de América Latina en un escenario que podría consolidar su crecimiento dentro de la escena del stand-up en Chile.

