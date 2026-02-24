Verónica Villarroel sorprendió saludando de especial manera a la Quinta Vergara en Viña 2026
En la tercera noche del Festival de Viña 2026, Verónica Villarroel, presidenta del jurado, sorprendió con el saludo a la Quinta Vergara.
Fue Rafael Araneda quien presentó a la extraordinaria cantante, como es de costumbre, en cada inicio de jornada del certamen viñamarino.
La renombrada artista se paró, tomó el micrófono, y cantando en su tono, se dirigió hacia todos los asistentes presentes.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Martes 24 de febrero:
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de