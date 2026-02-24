Chapu Puelles y Vesta Lugg fueron captados llegando juntos a la noche romántica del Festival de Viña 2026

24 feb. 2026 - 21:54 hrs.

A tan solo minutos de que comenzara la tercera noche del Festival de Viña 2026, Chapu Puelles y Vesta Lugg fueron captados llegando juntos.

Todo ocurrió en el React oficial del certamen, cuando la periodista Lorena Ramírez estaba espiando en los camarines de los artistas.

De pronto, ingresó el actor, quien iba del brazo con la cantante. Nuestra notera quiso conversar con ambos, pero se pusieron muy nerviosos y ella prefirió irse a su asiento, mientras que el intérprete de Aguas de Oro lanzó palabras sueltas.

