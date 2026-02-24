¡Está de cumpleaños! Una de las integrantes de Nmixx celebrará sobre la Quinta Vergara

24 feb. 2026 - 11:20 hrs.

La jornada de este martes en el Festival de Viña del Mar, tendrá la presencia de grandes exponentes de la música, como Jesse & Joy y en el humor Esteban Düch.

Pero también, por primera vez estarán sobre el escenario de la Quinta Vergara las coreanas de Nmixx posicionando al K-pop en el certamen más importante de América Latina.

Haewon celebrará su cumpleaños en la Quinta Vergara

Las coreanas llegaron el domingo a territorio nacional, donde ya tuvieron su conferencia de prensa, ganándose el corazón de la prensa por su ternura.

@nmixx

De las 6 integrantes hay una que está pasando un momento muy especial en Viña del Mar, y es que la joven Haewon está de cumpleaños hoy justo cuando se presentarán en el Festival.

A través de sus redes sociales mostraron un video y una foto de la cantante y líder de la banda celebrando con globos y torta en Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NMIXX (@nmixx_official)

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Artistas Viña