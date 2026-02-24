¡Está de cumpleaños! Una de las integrantes de Nmixx celebrará sobre la Quinta Vergara
La jornada de este martes en el Festival de Viña del Mar, tendrá la presencia de grandes exponentes de la música, como Jesse & Joy y en el humor Esteban Düch.
Pero también, por primera vez estarán sobre el escenario de la Quinta Vergara las coreanas de Nmixx posicionando al K-pop en el certamen más importante de América Latina.
Haewon celebrará su cumpleaños en la Quinta Vergara
Las coreanas llegaron el domingo a territorio nacional, donde ya tuvieron su conferencia de prensa, ganándose el corazón de la prensa por su ternura.
De las 6 integrantes hay una que está pasando un momento muy especial en Viña del Mar, y es que la joven Haewon está de cumpleaños hoy justo cuando se presentarán en el Festival.
A través de sus redes sociales mostraron un video y una foto de la cantante y líder de la banda celebrando con globos y torta en Chile.
Ver esta publicación en Instagram
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de