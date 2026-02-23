Prometen hacer bailar a la Quinta con su cumbia: Así fue la llegada de Ke Personajes a Chile para Viña 2026

23 feb. 2026 - 16:55 hrs.

El grupo argentino Ke Personajes llegó esta tarde de lunes a Chile para lo que será su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

El conjunto, reconocido como uno de los máximos exponentes del último tiempo en el género, se subirá al escenario de la Quinta Vergara el miércoles 25 de febrero.

La misma noche estará el cantante colombiano Juanes y la humorista ganadora de Coliseo, Asskha Sumathra.

Mega

El debut de Ke Personajes en Viña 2026

En su arribo a territorio nacional, el líder y vocalista de la banda, Emmanuel Noir, se dio el tiempo de hablar con los medios de comunicación, donde expresó el entusiasmo que tienen para presentarse en el certamen.

"Vuelve la cumbia de Ke Personajes a Viña, así que espero que la pasen bien", indicó, haciéndose cargo de ser quienes hagan regresar este estilo musical a la Quinta Vergara.

Junto a lo anterior, reconoció que no esperaban llegar tan rápido a Viña luego de su presentación en el Festival de Olmué en su pasada edición.

