"¡Gracias!" Lily de Nmixx sorprendió hablando en español en conferencia de prensa de Viña 2026

23 feb. 2026 - 18:30 hrs.

El arribo del K-pop a la Quinta Vergara es inminente. Las coreanas de Nmixx ya se encuentran en Chile y han podido hablar con la prensa en la conferencia donde se refirieron a sus expectativas de estar en el Festival de Viña del Mar.

Junto a una traductora, las jóvenes se comunicaron a través de ella, pero una de las integrantes quiso sorprender contando que estaba tomando clases de español.

"Estoy aprendiendo español"

Lily, que es parte del grupo, comentó que estaba con una profesora de español para poder aprender. Además, se comunicó brevemente con las pocas palabras que sabe, sin embargo, generó mucha ternura entre la prensa.

Aton

"Gracias, no hablo en español mucho (...) estoy aprendiendo español (...) gracias", comentó la joven con mucha dificultad.

Luego en coreano comentó que desea mucho aprender el idioma y espera que la vean con cariño a pesar de que no ha aprendido de forma correcta el idioma.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Artistas Viña