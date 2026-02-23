¿Por qué se llaman Pet Shop Boys? Conoce el curioso origen del nombre de la banda británica

23 feb. 2026 - 19:45 hrs.

Este lunes 22 de febrero se concretará el debut del dúo británico Pet Shop Boys en el Festival de Viña del Mar, marcando uno de los momentos más esperados de esta edición.

La banda integrada por Neil Tennant y Chris Lowe será la encargada de abrir la segunda noche en la Quinta Vergara, con un espectáculo que promete repasar sus grandes éxitos y desplegar la estética electrónica que los convirtió en referentes mundiales del synth pop.

El origen del nombre Pet Shop Boys

A comienzos de la década de los 80, Tennant y Lowe formaron su proyecto musical bajo el nombre de "West End", con el que grabaron sus primeros demos mientras daban forma a su identidad sonora.

Pet Shop Boys

Con el tiempo, el nombre cambiaría de forma radical. Según han consignado diversos medios, ambos tenían amigos en común que trabajaban en una tienda de mascotas y que eran apodados, de manera amistosa, como "Pet Shop Boys".

El dúo decidió adoptar ese apodo para su banda, oficializando así el nombre con el que iniciarían su camino en 1981 y que, décadas después, los trae por primera vez al escenario de la Quinta Vergara.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña