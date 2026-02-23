Con una original capucha: Fátima Bosch sorprendió con el look que escogió para la segunda jornada de Viña 2026

23 feb. 2026 - 21:51 hrs.

En la segunda noche del Festival de Viña 2026, varias fueron las figuras que sorprendieron con sus looks y una de ellas fue Fátima Bosch.

Al comienzo de la jornada, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler presentaron a los jurados y cuando fue el turno de la Miss Universo, impactó con el atuendo que eligió para esta ocasión.

La joven de 25 años lució un vestido morado, con lentejuelas, transparencias y collares de perlas en los mismos tonos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la capucha que tenía en su cabeza.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

