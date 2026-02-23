¿Cómo ver en vivo la segunda noche del Festival de Viña 2026?

23 feb. 2026 - 20:30 hrs.

Este lunes 23 de febrero, la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 apostará por el contraste de estilos y generaciones, combinando íconos globales con talento latinoamericano y humor nacional.

El espectáculo en la Quinta Vergara estará encabezado por el legendario dúo británico Pet Shop Boys, referentes del pop electrónico. El humor llegará de la mano del comediante Rodrigo Villegas, quien enfrentará el desafío de conquistar al exigente público de la Quinta Vergara.

La cuota de energía y ritmo latino estará a cargo de Bomba Estéreo, agrupación que promete convertir la noche en una verdadera fiesta con su fusión de electrónica y sonidos caribeños.

¿Cómo ver la segunda noche del Festival de Viña 2026?

Existen varias formas en las cuales puedes disfrutar de la emisión del Festival de Viña 2026, por la señal televisiva de Mega y también la señal Mega 2, donde será transmitido con lengua de señas para la comunidad sorda.

También, puedes hacerlo a través del react que está a cargo de Poli Flores y Álex Ortiz, atentos a todo lo que ocurra en el evento, pues ven todo desde la Quinta Vergara.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña