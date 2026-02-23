"Auguri fra": El especial mensaje de Pablo Chill-E a Matteo Bocelli durante su presentación en Viña 2026

23 feb. 2026 - 22:13 hrs.

El domingo 22, Matteo Bocelli fue el encargado de cerrar la primera noche del Festival de Viña 2026.

El artista italiano, quien además integra el jurado del certamen, subió al escenario de la Quinta Vergara para interpretar algunos de sus mayores éxitos, cautivando al público con su propuesta romántica y potente desplante vocal.

El mensaje de Pablo Chill-E a Matteo Bocelli

Uno de los que permaneció hasta el final de la primera jornada fue Pablo Chill-E, también jurado de la competencia internacional.

El artista urbano aprovechó la instancia para registrar parte del espectáculo de Matteo Bocelli, material que posteriormente compartió en sus redes sociales.

El video fue acompañado del mensaje "Auguri fra", expresión italiana que en español significa "Felicidades, hermano", dejando en evidencia la admiración del cantante nacional hacia el intérprete italiano.

