Pet Shop Boys arrasó en Viña 2026: Este fue el rating de los británicos en la segunda noche del certamen

24 feb. 2026 - 00:01 hrs.

La Quinta Vergara esperó con ansias la presentación del dúo británico Pet Shop Boys en su debut en el Festival de Viña del Mar 2026, y la respuesta del público no decepcionó.

La presentación obtuvo una sólida aceptación tanto entre los asistentes como entre quienes siguieron el concierto a través de la señal online y televisiva de Mega, canal anfitrión del certamen.

Según los datos recopilados por las distintas señales de Mega, entre las 21:42 y las 23:05 horas se alcanzó un peak total de 1.994.037 personas conectadas para ver y escuchar el espectáculo del icónico dúo.

En ese contexto, Mega se posicionó como el canal más visto durante el show, con un promedio de 1.724.753 visualizaciones, muy por encima de las estaciones competidoras.

Agencia Uno

Revisa el rating que dejó Pet Shop Boys

Mega: 1.724.753 CHV: 527.476 Canal 13: 342.734 TVN: 247.865

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña