"Qué gran noche": Así fue el esperado debut de Karim Butte como coanimador en el Festival de Viña 2026

23 feb. 2026 - 23:50 hrs.

La segunda jornada del Festival de Viña 2026 fue bastante especial para Karim Butte, pues debutó como coanimador.

Karen Doggenweiler llenó de elogios al periodista de Mucho Gusto, para luego invitarlo al escenario y así presentar la competencia internacional.

El comunicador agradeció las palabras de su compañera y se mostró muy emocionado por estar en esta labor: "Muchas gracias ¿Cómo está la Quinta Vergara? Tremenda fiesta, no sabes cómo se sentía la Quinta de allá atrás, qué gran noche".

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

