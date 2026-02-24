El divertido video que publicó Verónica Villarroel bailando junto a Pablo Chill-E, Milo J y Pelao Rodrigo
El jurado del Festival de Viña 2026 está compuesto por figuras que se han mostrado bastante cercanas a través de redes sociales.
En esta ocasión, Verónica Villarroel publicó un video bailando junto a Pablo Chill-E, Milo J, y Pelao Rodrigo González, mientras presenciaban el increíble show de Pet Shop Boys.
"Disfrutando con mis queridos colegas", escribió la cantante chilena y luego el artista chileno decidió repostear la historia en su cuenta de Instagram.
