¡Bailó todas las canciones! Tita Ureta gozó el show de Bomba Estéreo con seis meses de embarazo

La jornada del lunes 23 de febrero del Festival de Viña fue cerrada por Bomba Estéreo, grupo que armó una fiesta en la Quinta Vergara.

La artista, junto a la banda, interpretaron canciones como "To my love", "Ojitos lindos" y "Soy yo", las cuales hicieron bailar a todos los presentes.

Una de las figuras que disfrutó muchísimo el show de la agrupación colombiana fue Tita Ureta, quien, pese a tener 6 meses de embarazo, no dudó ni un segundo en bailar todos los éxitos.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

