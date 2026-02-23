Intérprete de lengua de señas se roba las miradas durante el show de Pet Shop Boys en Viña 2026

23 feb. 2026 - 22:16 hrs.

Pet Shop Boys abrió su esperada noche debut en el Festival de Viña del Mar 2026 con una selección de éxitos que encendió inmediatamente a la Quinta Vergara. Canciones como Suburbia y Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You) hicieron vibrar al público desde los primeros minutos.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la presentación no vino desde el escenario principal, sino desde un costado: la intérprete de lengua de señas que acompañó el espectáculo.

Mientras realizaba su labor, la intérprete no solo tradujo cada línea de las canciones, sino que se movió al ritmo de la música, acompañando las señas con expresiones y desplazamientos que reflejaban la energía del show.

La señal inclusiva del Festival continúa siendo parte fundamental de la transmisión. Recuerda que puedes seguir todas las noches del Festival con lengua de señas a través de Mega 2.

