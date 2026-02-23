Pet Shop Boys recibió las Gaviotas de Plata y de Oro tras un histórico y alabado show en Viña 2026

23 feb. 2026 - 23:04 hrs.

La segunda jornada del Festival de Viña 2026 gozó de la presencia de Pet Shop Boys, dúo que hizo bailar a toda la Quinta Vergara.

Luego de interpretar éxitos como "Suburbia" y "Rent" Karen Doggenweiler y Rafael Araneda ingresaron al escenario y de inmediato, el público empezó a pedir la Gaviota de Plata.

El grupo agradeció el reconocimiento entregado por los más de 20.000 asistentes presentes: "Muchas gracias, Viña del Mar".

Festival de Viña

Lo anterior no fue lo único, pues rápidamente pidieron la Gaviota de Oro y Pet Shop Boys la recibió con mucho orgullo.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña