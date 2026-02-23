Así puedes revivir la exitosa presentación de Pet Shop Boys en Viña 2026

23 feb. 2026 - 23:55 hrs.

La segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 estuvo marcada por la aplaudida presentación de Pet Shop Boys, quienes conquistaron al público de la Quinta Vergara con un espectáculo cargado de clásicos y una puesta en escena de alto nivel.

El histórico dúo británico hizo un recorrido por sus mayores éxitos, haciendo cantar y bailar al "Monstruo" con himnos que han marcado generaciones.

La respuesta de los asistentes no se hizo esperar, y en medio de una gran ovación, los animadores del certamen subieron al escenario para entregarles la Gaviota de Plata y, posteriormente, la Gaviota de Oro, sellando así una noche triunfal para los exponentes del synth pop.

Cómo volver a ver la presentación de Pet Shop Boys

Para quienes quieran revivir el espectáculo o no pudieron verlo en vivo, la presentación de Pet Shop Boys en Viña 2026 se encuentra disponible en Mega Go, la plataforma de streaming donde están alojados los shows completos del festival.

Puedes ingresar a la plataforma Mega Go a través de este link.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

