Se enamoró de Chile: La publicación de Milo J sobre el cariño que recibe de sus fanáticos en Viña 2026

23 feb. 2026 - 20:54 hrs.

Milo J es uno de los artistas internacionales confirmados para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

El joven cantante argentino será el encargado de cerrar la semana festivalera, con un espectáculo que promete una potente mezcla de ritmos urbanos y folclore argentino, sello que ha marcado su propuesta artística en el último tiempo.

La publicación de Milo J sobre el cariño que recibe de sus fanáticos

Además de su presentación programada para el viernes 27 de febrero, Milo J integra el jurado de la Competencia Internacional y Folclórica, motivo por el que arribó al país días antes del inicio oficial del certamen.

Milo J

Durante su estadía, el artista ha aprovechado de compartir con sus seguidores, quienes se reúnen a las afueras del Hotel Sheraton con la ilusión de obtener una fotografía o un autógrafo.

El cariño ha sido tal que el propio cantante publicó un video en sus redes sociales donde se le ve interactuando con sus fanáticos, registro que acompañó con el mensaje "Te amo, Chile".

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña