¿Cómo lucían Pet Shop Boys en sus inicios? Este era el look del dúo que se presentó en Viña 2026

23 feb. 2026 - 22:46 hrs.

Este lunes 23 de febrero, Pet Shop Boys revolucionó la Quinta Vergara con su primera presentación en el Festival de Viña.

Luego de su aplaudida presentación, muchos fanáticos recordaron los inicios de Pet Shop Boys y cómo lucían cuando comenzaban a forjar su camino en la escena musical británica a comienzos de la década de los 80.

¿Cómo lucían Pet Shop Boys en sus inicios?

En sus primeros años, Neil Tennant y Chris Lowe proyectaban una imagen coherente con el sonido synth pop que impulsaban.

YouTube

El dúo apostaba por un estilo sobrio y conceptual: abrigos largos, trajes estructurados y una paleta de colores más bien neutra.

Antes de convertirse en referentes globales gracias a éxitos como "West End Girls", el dúo se presentaba en pequeños clubes de Londres, donde ya dejaban ver una propuesta artística que combinaba música electrónica, teatralidad y una identidad visual muy definida.

Pet Shop Boys

Décadas después de aquellos primeros pasos, Pet Shop Boys regresaron a Chile para presentarse por primera vez en la Quinta Vergara este martes en Viña 2026, demostrando que, aunque su imagen ha evolucionado con el tiempo, la esencia estética y sonora que los vio nacer en los años 80 sigue intacta.

