¿Qué edad tienen los integrantes de Pet Shop Boys?

Uno de los números más esperados del Festival de Viña 2026 es el de Pet Shop Boys, dúo británico que pisa por primera vez la Quinta Vergara.

Cuando se dio a conocer que los artistas estarían presentes en esta edición del certamen musical, las entradas se agotaron de inmediato, pues en Chile tienen muchísimos fanáticos.

Esta es la edad de los artistas de Pet Shop Boys

Una de las preguntas que más se ha repetido con respecto a Pet Shop Boys es sobre la edad que tienen el vocalista y el tecladista.

En el caso de Neil Tennant, quien es la voz de la agrupación, nació el 10 de julio de 1954, o sea, tiene 71 años. Mientras que Chris Lowe, músico que se encarga del teclado, nació el 4 de octubre de 1959, por ende, tiene 66 años.

