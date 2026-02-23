"Un lujo" y "Elegancia": Redes sociales se rindieron ante espectacular show de Pet Shop Boys en Viña 2026

23 feb. 2026 - 22:40 hrs.

Tan solo un par de minutos de show les bastaron a Pet Shop Boys para ganarse cientos de comentarios positivos en redes sociales por su participación en el Festival de Viña 2026.

El dúo británico se subió al escenario de la Quinta Vergara e interpretó canciones que hicieron que el público se transportara al pasado, específicamente a los 80, cuando ellos alcanzaron la fama máxima.

En esa línea, es que en la red social X (ex Twitter), los cibernautas expresaron su admiración por la presentación y el original estilo musical.

Grande PET SHOP BOYS!

Musica de verdad! #80s PURO!

Neil Tennant con la misma voz de hace decadas! #Viña2026 #petshopboys pic.twitter.com/13hdCtvJXX — Marco Antonio 🇪🇸🇨🇱🇪🇺🇬🇧 (@marcodebcn) February 24, 2026

Que lujo tener a estos tremendos de #PetShopBoys#Viña2026

Tremendo recuerdos y que orgullo ver a mis sobrinos tb disfrutar sus canciones 🥰🥰

Que nunca muera la buena música 👩‍🎤😎😎 — Lore (@LorenaJaraS) February 24, 2026

Su voz suena igual a los discos , que maravilla #PetShopBoys #Viña2026 — Gánate Aquí 🌳🍂🍃 (@AquiGanate) February 24, 2026

Un lujo tener a #PetShopBoys , lo mejor de la vida ✨️ 💛 — Claudia 🦊🦊🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@TopisimaYo) February 24, 2026

Es un lujo escucharlos y la vozzzz #PetShopBoys pic.twitter.com/6W3Ty1I6OX — Jacktens (@ylsels) February 24, 2026

Es como volver en el tiempo,secos!#PetShopBoys — Ruth Cortez (@Ruthy771) February 24, 2026

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña