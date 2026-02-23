Pet Shop Boys cierra su exitoso paso por Viña 2026 interpretando "West End Girls"

23 feb. 2026 - 23:08 hrs.

Pet Shop Boys fueron los encargados de abrir la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

El dúo británico de synth pop hizo vibrar a la Quinta Vergara con un recorrido por sus mayores éxitos, desplegando una puesta en escena marcada por la electrónica, las luces y la estética que los ha convertido en referentes del género.

Pet Shop Boys cierra su participación en Viña 2026 con West End Girls

Para cerrar su exitosa presentación, Pet Shop Boys interpretaron su himno "West End Girls", canción que supera los 400 millones de reproducciones en Spotify y que desató la euforia del público en la Quinta Vergara.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

