Festival de Viña 2026: ¿Qué noche se presenta Ke Personajes en la Quinta Vergara?

22 feb. 2026 - 10:07 hrs.

El Festival de Viña del Mar vuelve a encender el verano con una nueva edición cargada de música, humor y grandes presentaciones.

Además, es uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica y cada año reúne a los mejores artistas nacionales e internacionales en la Ciudad Jardín. Entre ellos, el grupo argentino Ke Personajes que debutará en la Quinta Vergara.

Mega

¿Qué noche se presenta Ke Personajes?

La banda de cumbia se presentará por primera vez la jornada del miércoles 25, cerrando la noche haciendo bailar al público de la Quinta Vergara.

La misma noche estará el cantante colombiano Juanes y la humorista ganadora de Coliseo, Asskha Sumathra.

El certamen se celebra desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero y podrás verlo por la señal oficial de Mega.

