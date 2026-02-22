Stefan Kramer adelanta lo que será su show de esta noche en la Quinta Vergara: ¿Habrá humor político?

22 feb. 2026 - 10:23 hrs.

El comediante Stefan Kramer adelantó lo que será su show de esta noche en el Festival de Viña 2026, jornada que estará, además, marcada por la presencia de Gloria Estefan y Matteo Bocelli.

El humorista nacional habló brevemente con la prensa y se mostró confiado en tener un buen resultado ante el “monstruo”.

Consultado si habrá humor político en su rutina, dijo que “no es humor político, es humor humano”.

Añadió que “espero que lo pasen bien y es maravilloso estar aquí, otra vez... Contaré un recorrido que nos puede identificar a todos”.

En tanto, Álvaro Salas, panelista de “Con Gusto a Viña”, señaló que “ningún humorista tiene asegurado el éxito en la Quinta Vergara, pero él tiene toda la experiencia para salir adelante... No irá a probar, sino que irá con una sandía calada”.