"Puede ser distinta": Paloma Soto, esposa de Kramer, entrega detalles de la rutina en la previa de Viña

22 feb. 2026 - 11:22 hrs.

Paloma Soto, esposa de Stefan Kramer, adelantó lo que será su rutina de este domingo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. Es el cuarto paso del humorista e imitador por la Quinta Vergara, tras sus exitosas presentaciones en 2008, 2012 y 2018.

En entrevista con "Con Gusto a Viña", Paloma expresó que la presentación "puede ser distinta, ya está más adulto mi marido. Las cosas cambian, yo creo, tal vez más con él como actor que como comediante, que como imitador".

"Es distinto, más bonito"

Asimismo, aseguró que la rutina "tiene de todo un poco, yo creo. Tal vez política no, ya no. Yo creo que le va a ir muy bien, ha trabajado mucho, uf, no lo veo hace mucho tiempo".

"Quiero disfrutarlo, además, estoy con toda la familia, están los niños grandes, entonces es distinto, más bonito. Primera vez que vamos todos, porque antes los niños eran más chiquititos, entonces ahora ya están en edad", agregó Paloma.

Finalmente, reflexionó que "ya estamos mayores, ya estamos más viejos, digamos de alguna manera, entonces qué increíble cómo se vive. Antes yo creo que estábamos en piloto automático en todos los Viña anteriores y ahora, no sé, hay más consciencia, me siento distinta, ahora tengo más miedo", cerró bromeando.