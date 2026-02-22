Organizadores de Viña 2026 adelantan sorpresas de Karen Doggenweiler y Matteo Bocelli en la noche inaugural

22 feb. 2026 - 11:54 hrs.

No queda nada para que empiece el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 y en la Quinta Vergara ya afinan los últimos detalles para la noche inaugural de este domingo.

En conversación con "Con Gusto a Viña", Juan Pablo González, director general del certamen, señaló que "estamos contentos y expectantes. Karen (Doggenweiler) hoy día va a dar una sorpresa en la obertura. Hay que verla, vienen varias cositas entretenidas".

"Va a estar muy, muy bueno"

Por su parte, Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña, mencionó que "Mateo Bocelli acaba de hacer un show check tremendo, tremendo, donde tiene muchas sorpresas".

"De hecho, en algún momento va a bajar al público, va a interactuar con la gente, tal y como lo hizo la última vez cuando subió con su padre", agregó.

Merino sostuvo que el cantante italiano "está muy emocionado. Hay un cover de una canción chilena, así que prepárense para verlo, porque va a estar muy, muy bueno".