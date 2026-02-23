Gloria Estefan, Kramer y Matteo Bocelli: Así puedes revivir las presentaciones del primer día del Festival

23 feb. 2026 - 15:13 hrs.

Este domingo 22 de febrero se dio por iniciado el Festival de Viña del Mar. Con una parrila llena de recuerdos y buena música, la primera jornada estuvo marcada por la salsa y el romanticismo.

Con presentaciones de Matteo Bocelli y Gloria Estefan en la música y con el gran Stefan Kramer en el humor, el público disfrutó de una noche llena de emociones.

¿Dónde ver la presentación completa de Gloria Estefan?

Si quedaste con ganas de verla o simplemente quieres repetir la icónica presentación de Gloria Estefan en esta edición del Festival de Viña del Mar, debes ingresar a Mega Go con tu cuenta o registrarte, dependiendo del caso.

Aton

Puedes verla directamente apretando en este enlace aquí.

¿Cómo ver el show de Matteo Bocelli?

Si quieres sumergirte en toda la vibra italiana y revivir el show del cantante puedes hacerlo ingresando en este enlace.

Revive la rutina de Stefan Kramer

Pero si además quieres volver a reírte con ganas con la rutina del experimentado humorista Stefan Kramer, puedes hacerlo presionando aquí.



Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña