¿Debiese ser más temprano? Panel de Con Gusto a Viña debate por el horario del Festival

  • Por Carolina Brown

Durante esta mañana de lunes, el panel de Con Gusto a Viña comentó en detalle la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026donde todo inició con la presentación de Gloria Estefan

Pero, sin duda, lo que se tomó la discusión fue, precisamente, el horario en el que parte el certamen, ya que, a juicio de los panelistas, el espectáculo debería iniciar más temprano para evitar lo que sucedió con Matteo Bocelli que inició su show cercano a las 3 de la mañana

"Debiera empezar a las 9 de la noche"

En el debate, Marianne Schmidt quiso hacer una acotación en el matinal para decir que no le parecía que el Festival empezara en el horario actualmente establecido. 

Panelistas Con Gusto a Viña
Con Gusto a Viña

"Me parece pésimo que el Festival de Viña empiece 20 o un cuarto para las 10 de la noche. Yo creo que al menos debiera empezar a las 9 de la noche (...) si hubiese comenzado a la hora 09:30, porque no fue así, esos 45 minutos tú tienes un tiempo clave, por ejemplo, para una de las competencias", partió diciendo "La Gringa". 

"Por lo tanto, respetas aún más que quien cierre la jornada no entre a las 3 de la mañana como Matteo Bocelliporque también hay que respetar al artista", cerró la periodista.

