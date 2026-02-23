¿A qué hora comienza el Festival de Viña 2026 este lunes 23 de febrero? Revisa aquí el horario

23 feb. 2026 - 16:15 hrs.

Este lunes 23 de febrero continúa la fiesta en la Ciudad Jardín con la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026, jornada en la que se podrá disfrutar de dos artistas musicales de primer nivel y un importante humorista nacional.

Con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, la 65° versión del certamen promete quedar marcada en la historia.

¿A qué hora comenzará el Festival de Viña 2026 este lunes?

Según informó la organización, el Festival de Viña inicia sus transmisiones a las 21:15 horas. Así, el inicio de los shows de la Quinta Vergara se adelantará en comparación con la noche inaugural.

Mega

El certamen se transmitirá en televisión abierta por las pantallas de Mega y Mega 2, en este último tendrá una transmisión con Lengua de Señas para la comunidad sorda.

Además, podrás verlo en MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

También puedes hacerlo a través del react que está a cargo de Poli Flores y Álex Ortiz, directo desde la misma Quinta Vergara.

¿Qué artistas se presentarán este lunes en el Festival de Viña 2026?

Esta segunda jornada del evento comenzará con Pet Shop Boys, banda británica compuesta por Neil Tennant y Chris Lowe, que se presentará por primera vez en la Quinta Vergara.

Luego será el turno de Rodrigo Villegas, que llega por tercera vez al Festival de Viña del Mar, tras sus exitosos pasos en 2017 y 2023.

Bomba Estéreo será el encargado de cerrar la segunda noche festivalera. El dúo conformado por la vocalista Li Saumet y el músico Simón Mejía estará por primera vez en la Quinta Vergara.

Así quedará la programación de Mega para este lunes 23 de febrero

