"Quería conocer a los chilenos": La historia de la fanática que viajó desde México para ver a Pet Shop Boys

23 feb. 2026 - 17:40 hrs.

Pet Shop Boys es el número musical encargado de abrir este lunes 23 de febrero el Festival de Viña del Mar 2026.

El dúo británico, compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe, llega a la Quinta Vergara para repasar décadas de éxitos que marcaron el pop electrónico.

La excusa de fanática de Pet Shop Boys para viajar a Chile

El periodista César Campos conversó con Angélica, fanática del grupo musical que viajó desde la ciudad de Guadalajara, en México, para verlos sobre el escenario.

Mega

Aunque su periplo a tierras nacionales tiene un motivo aún más fuerte: "Quería conocer a los chilenos y Viña del Mar", reconoció.

La mujer dijo que siempre tuvo el deseo de venir a Chile y que la presentación de la banda británica fue una excusa importante para hacerlo, más aún luego que su hijo le regala la entrada.

En sus dos días en suelo chileno, aseguró haber quedado encantada por el paisaje y también por los chilenos.

