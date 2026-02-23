¡Fátima Bosch lo dio todo! Miss Universo fue sorprendida bailando en bata en plena emisión de Only Viña

23 feb. 2026 - 19:52 hrs.

En el nuevo programa de Only Viña, una situación bastante inesperada protagonizada por Fátima Bosch interrumpió la conversación de los panelistas.

Resulta que los animadores recibieron a Jesse & Joy, quienes se presentan el martes 24 de febrero en el Festival de Viña 2026.

José Antonio Neme le preguntó a los cantantes sobre sus inspiraciones a la hora de escribir canciones, justo cuando Jesse comentó que no podía concentrarse porque en uno de los balcones estaba ocurriendo una escena particular.

El baile de Fátima Bosch

Resulta que de pronto apareció Fátima Bosch, quien es jurado del Festival de Viña 2026, bailando en bata de baño, junto a algunos integrantes de su equipo, mientras escuchaban música.

Only Viña

"No es usual ver a la Miss Universo en bata bailando, me distraje", expresó entre risas José Antonio Neme.

Tras lo anterior, Jesse & Joy y algunos integrantes del panel expresaron que les gustaría estar disfrutando igual como lo hacía la reina de belleza.

