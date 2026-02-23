EN VIVO: Sigue la señal con lengua de señas de la segunda noche del Festival de Viña

23 feb. 2026 - 20:50 hrs.

Este lunes 23 de febrero, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 vivirá su segunda noche con una programación que promete diversidad y espectáculo sobre el escenario de la Quinta Vergara.

La jornada estará marcada por el debut de referentes de la música internacional, el humor nacional y los ritmos latinoamericanos.

El dúo británico Pet Shop Boys encabezará la velada con su inconfundible propuesta synth pop, mientras que el humor estará a cargo de Rodrigo Villegas, quien buscará conquistar al "Monstruo" con su rutina. El cierre quedará en manos de Bomba Estéreo, agrupación colombiana que hará vibrar al público con su fusión de electrónica y sonidos caribeños.

Para que nadie se pierda ningún momento del Festival, la transmisión contará con una señal en lengua de señas, dirigida especialmente a la comunidad sorda del país.

¿Cómo ver la señal en lengua de señas?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña