Con guiño a Pet Shop Boys: Así fue el inicio futurista de la segunda noche del Festival de Viña 2026

23 feb. 2026 - 21:47 hrs.

Se dio inicio a la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 con una obertura completamente distinta a la que vimos en la jornada inaugural.

A diferencia de la noche anterior, cuando se mantuvo la tradicional obertura imponente que suele abrir el certamen viñamarino, esta segunda jornada sorprendió con un concepto diferente que marcó un tono más lúdico y cercano con el público de la Quinta Vergara.

Así fue el inicio de la segunda noche del Festival de Viña 2026

En esta ocasión, la obertura incluyó referencias directas a lo que veremos durante la jornada, especialmente la esperada presentación de Pet Shop Boys.

Tanto Karen Doggenweiler como Rafael Araneda aparecieron en escena usando accesorios alusivos al dúo británico, guiando el ritmo de la apertura junto a un numeroso grupo de bailarines que avanzaron por el escenario al compás de la música.

Los animadores recorrieron la explanada acompañados de una coreografía multitudinaria, creando una atmósfera festiva que encendió de inmediato al público presente en la Quinta Vergara.

