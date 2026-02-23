"Aprende...": Chilenos se acordaron de Adam Levine tras extraordinario show de Pet Shop Boys

23 feb. 2026 - 23:23 hrs.

No hay discusión en que el show que presentó Pet Shop Boys en el Festival de Viña 2026 fue impactante e hizo que varios volvieran al pasado al escuchar sus pegajosas canciones.

El dúo británico sorprendió con un impecable y animado show, el cual fue acompañado de un escenario increíble y varios cambios de vestuario.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la simpatía del vocalista al momento de conversar con los animadores y también al recibir los premios. Esta situación hizo que varios en redes sociales se acordaran de la actitud que tuvo Adam Levine en su paso por el certamen, pues no fue muy amigable.

Akjsjjs son de esos shows que te traen a la memoria lo nefasto de Adam Levine pic.twitter.com/3gCJbxDwNL — ✌ (@LolSmuz) February 24, 2026

Pucha que me estoy riendo con los comentarios 😂 ni perdón ni olvido para Adam Levine https://t.co/dNrLp02Aqq — Ann (@Ann_Padawan_A) February 24, 2026

Nos dieron temazos, nos dieron calidad, elegancia, dance, visuales y además humildad 💖​ El mejor show de Viña 🙌​

Aprende Adam Levine xd #PetShopBoys #Viña2026 pic.twitter.com/3m6Z9b97dc — Gianina 👽 (@missoberkorn) February 24, 2026

Viendo la calidad del show de los Pet, no puedo dejar de pensar en una cosa extraña Adam Levine, quien se sentía dios — ppitog (@voh_dalen2021) February 24, 2026

Despues de ver a Pet Shop Boys me dieron como ganas de ir a dejar un par de recetas al Adam Levine — Ameva Rex (@ameva_rex) February 24, 2026

