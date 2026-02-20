¿Cómo ver el Festival de Viña 2026 en lengua de señas a través de Mega 2?

20 feb. 2026 - 20:40 hrs.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar consolidará un nuevo hito en inclusión al transmitir por segunda vez todas sus jornadas con interpretación en Lengua de Señas Chilena a través de Mega 2.

La cobertura, que incluirá Gala, shows musicales, humor, competencias y backstage, se realizará en conjunto con el Instituto de la Sordera, reforzando el compromiso iniciado en 2025 por Megamedia.

La señal incorporará un recuadro en pantalla de mayor tamaño y en alta definición para una visualización óptima de los intérpretes, permitiendo que más de 800 mil personas de la comunidad sorda en Chile puedan seguir cada momento desde la Quinta Vergara. Así, el certamen avanza hacia un modelo de acceso universal a la cultura y el entretenimiento.

¿Cómo ver Mega 2 y disfrutar el Festival de Viña en lengua de señas?

Mega 2 es la señal secundaria de Mega, con programación complementaria y contenidos exclusivos como Del Mar al Paladar, Dale Color! o Familia por el Mundo, además de retransmisiones y próximos estrenos. Ahora será también la casa oficial de la transmisión accesible del Festival 2026.

Para ver Mega 2 gratis en televisión abierta, necesitas un televisor compatible con la norma ISDB-T y una antena digital. Luego, debes realizar una búsqueda automática de canales en el menú de tu TV. La señal debería aparecer como 9.2 HD si está disponible en tu zona.

Además, Mega 2 está presente en cableoperadores como Movistar (810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo (520), GTD (839) y Zapping (25), y también vía streaming en Mega GO, DirecTV GO y Mundo GO. De esta forma, el Festival de Viña 2026 podrá vivirse sin barreras, desde cualquier pantalla.

Todo sobre Festival de Viña