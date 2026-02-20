Daniel Merino desmiente rumores de cambio de animador en el Festival de Viña

20 feb. 2026 - 20:10 hrs.

Uno de los temas que marcó la última semana fue la revelación del animador Sergio Lagos, quien aseguró haber sido contactado para volver a la animación del Festival de Viña del Mar. Según detalló, rechazó la propuesta y seguirá en su actual señal televisiva.

A raíz de estas declaraciones, el director ejecutivo del Festival de Viña, Daniel Merino, se refirió a las especulaciones sobre una eventual sucesión del actual animador del certamen, Rafael Araneda.

¿Qué dijo Daniel Merino?

Consultado sobre el proceso de elección de los animadores y los nombres que han surgido para asumir la conducción en las ediciones 2027 y 2028 —transmitidas por Mega—, Merino fue categórico.

“Todos quienes estamos aquí representando instituciones o compañías estamos profundamente contentos con el trabajo que han hecho nuestros animadores Karen y Rafa, en momentos muy difíciles y complejos”, afirmó el director ejecutivo.

Si bien reconoció que los periodos del festival incluyen acuerdos y contratos, dejó claro que ambos animadores han manifestado voluntad para continuar. “Existe disposición de que sigamos juntos durante mucho tiempo”, señaló.

Merino también se refirió al ambiente de especulaciones que suele rodear al certamen. “Siempre existen muchos rumores, es parte de la dinámica del festival. Hay muchos que también se ofrecen para animar, pero no es ofrecerse: tienen que ser elegidos por la audiencia, por el alma misma del Festival de Viña”, puntualizó.

