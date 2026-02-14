¿Cuándo empieza el Festival de Viña del Mar 2026?

14 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Este año se celebra la 65° edición del Festival de Viña del Mar, el evento musical más esperado del verano, el cuál cuenta con una extensa parrilla llena de grandes artistas nacionales e internacionales.

A través de las pantallas de Mega podrás disfrutar de este gran certamen, enterándote de los detalles tanto sobre el escenario como tras bambalinas.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Esta nueva edición tendrá su noche de apertura el domingo 22 febrero, acompañada de clásicos artistas como Gloria Estefan y Stefan Kramer, además de la sangre nueva de Matteo Bocelli.

Viña 2026 se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, con una noche llena de estilo juvenil y urbano de la mano de Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

Recuerda que aún puedes adquirir entradas para la noche de tu preferencia.