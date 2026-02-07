Con Raquel Argandoña, Tonka Tomicic y Neme: Así será Only Viña, el programa que hará la previa a Viña 2026

07 feb. 2026 - 22:28 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2026 está cada vez más cerca, pero esto también significa que se nos aproxima la llegada de Only Viña, el programa que servirá como previa para el certamen viñamarino.

Precisamente, el espacio que tendrá a Tonka Tomicic y José Antonio Neme como animadores, también tendrá la presencia de Jorge Alís, Mauricio Correa y Raquel Argandoña.

Y es que en esta nueva promo, Argandoña asegura que en Only Viña se dirá todo lo que los otros no quieren escuchar, aunque no les guste.

Only Viña

Only Viña traerá lo más exclusivo

Durante esta misma promo, José Antonio Neme afirma que como Only Viña tendremos acceso a los espacios más recónditos del Festival de Viña, y viendo cómo los artistas pasaron la noche.

Asimismo, Jorge Alís prometerá que seguiremos a los humoristas de Viña en el momento antes de su paso por la Quinta Vergara, así como después de presentar su rutina.

