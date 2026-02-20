¿Volverías con tu ex? 2: Recordado reality vuelve a las pantallas de Mega con una nueva versión

20 feb. 2026 - 19:20 hrs.

Muy pronto, Mega traerá de regreso uno de los realities más comentados y exitosos de su historia con el estreno de ¿Volverías con tu ex? 2, una nueva versión del formato que marcó a toda una generación.

El programa original se convirtió en un fenómeno televisivo, instalando frases icónicas y protagonizando intensos romances, conflictos y reencuentros que mantuvieron a la audiencia pendiente capítulo a capítulo.

Ahora, el amor, las segundas oportunidades y las cuentas pendientes volverán a tomarse la pantalla.

El formato que cautivó a toda una generación

Bajo el slogan "El primer gran amor nunca se olvida", ¿Volverías con tu ex? 2 apostará nuevamente por reunir a exparejas en un mismo encierro, donde deberán enfrentarse a sus historias inconclusas y a nuevas tentaciones.

Así que no lo olvides, muy pronto por las pantallas de Mega podrás disfrutar del gran estreno de ¿Volverías con tu ex? 2.

