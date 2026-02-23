"Una genialidad, pero oculta": El crítico comentario de José Antonio Neme sobre la rutina de Stefan Kramer

23 feb. 2026 - 19:10 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Viña, los animadores y los panelistas comentaron sobre la rutina de Stefan Kramer, quien se llevó las dos gaviotas.

Sin embargo, en las horas posteriores al show del comediante han surgido varios comentarios sobre el contenido del show y la gran extensión que tuvo.

José Antonio Neme fue uno de los primeros en expresar su opinión: "Me pasa que el texto era tan largo y tenía tanto elemento... la rutina tiene una genialidad, pero estaba oculta, estaba disfrazada, abrazada por una entrada larguísima y un bis larguísimo".

Only Viña

El análisis de José Antonio Neme

Tras lo anterior, José Antonio Neme destacó un gran momento en la presentación de Stefan Kramer: "Todo lo que hizo con los políticos, la imitación que hace de los candidatos presidenciales, es de una genialidad brutal".

"La rutina era brillante, lo que pasa es que la adornó de tanta previa", agregó finalmente el animador de Only Viña.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña