¡Excelentes noticias! Mega 2 alcanzó a más de 800 mil personas con transmisión en lengua de señas de Viña 2026

23 feb. 2026 - 21:22 hrs.

La inclusión se hizo presente en el Festival de Viña 2026 con la traducción en lengua de señas a través de la señal Mega 2.

La transmisión especial comenzó desde la Gala del certamen, con el objetivo de que las personas que presenten alguna discapacidad auditiva, que en Chile son más de 200 mil, pudieran disfrutar de la misma manera.

Es por esto que varios expertos se turnaron para traducir cada número que se ha presentado al día de hoy, incluyendo los shows musicales.

¿Cómo le fue a la transmisión en lengua de señas de Mega 2?

Según datos entregados por el sitio Kantar Ibope Media, la transmisión por señal abierta alcanzó un promedio consolidado de 101.664.

Lo anterior generó un alcance total de 836.652 personas, las cuales pudieron ver la transmisión del Festival de Viña a través de la traducción en lengua de señas.

