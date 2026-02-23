¿Cuáles fueron las exigencias de Bomba Estéreo para su show en Viña 2026?

23 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes 23 de febrero se vive una nueva jornada del Festival de Viña 2026, donde se presentará el grupo colombiano, Bomba Estéreo.

Recordemos que la banda será la encargada de cerrar la fiesta en la Quinta Vergara, pues antes se subirán al escenario Pet Shop Boys y Rodrigo Villegas.

Esta agrupación llega a Chile con una trayectoria de más de 20 años y con una entretenida mezcla de ritmos como la electrónica, el reggaetón, el rap y la cumbia, la cual hará bailar a todos los presentes.

¿Qué pidió Bomba Estéreo?

Bomba Estéreo quiso tener un camarín con un ambiente especial, por lo que pidieron velas de distintos aromas, formas y colores.

También, la agrupación quiso conocer alimentos de nuestro país y también, algunos que tuvieran origen orgánico.

Finalmente, los provenientes de Colombia le pidieron a la producción que el lugar donde esperan antes del show tenga una extensa variedad de flores.

