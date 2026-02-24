Presentado por: LATAM

Alcaldesa Macarena Ripamonti comparte con NMIXX en recorrido por el Palacio Vergara de Viña del Mar

Un tierno registro compartió la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto a las artistas coreanas de NMIXX, donde se ve a las integrantes del grupo muy contentas en un hermoso recorrido por el Palacio Vergara.

La autoridad comunal comentó que se había desarrollado un momento histórico y cultural junto al grupo de K-pop, donde pudieron conocer más acerca de la Ciudad Jardín y sus lugares históricos. 

Macarena Ripamonti: "Fue un encuentro hermoso"

El grupo NMIXX llegó a Chile este domingo y se han mostrado muy cercanas con la gente y, además, han querido participar de varias instancias para conocer más sobre la cultura de nuestro país. 

La alcaldesa Ripamonti comentó que se generó un momento de conexión entre culturas. "Pudimos compartir parte de nuestra historia con NMIXX. Las recibimos en el Palacio Vergara para recorrer y contarles sobre los inicios de nuestra ciudad y la identidad viñamarina que tanto nos enorgullece. Gracias, Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, por la cercanía y el cariño. Fue un encuentro hermoso, de esos que generan una conexión real entre culturas".

Además, aprovechó el espacio para desearles lo mejor en su debut en el Festival de Viña del Mar. "Hoy en la Quinta Vergara brillarán y marcarán un hito que quedará para siempre: la primera banda de K-pop en los 65 años de historia del Festival", cerró la Alcaldesa.

