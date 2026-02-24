Presentado por: LATAM

Con Milo J y Juan Manuel Astorga: Así vive sus días de jurado Pablo Chill-E en Viña del Mar

  Por Carolina Brown
¡Toda una celebridad! El Festival de Viña comenzó este domingo con la gran presentación de Gloria Estefandonde además, se presentó al jurado del certamen. 

Entre ellos se encuentra el cantante chileno Pablo Chill-E, quien además de ser parte de la parrilla de este Festival, es también jurado y se ha mostrado muy contento cumpliendo su rol. 

Compartiendo con el resto de los miembros del jurado

Durante este martes, el oriundo de Puente Alto, subió a sus redes sociales algunos registros de estas noches donde ha estado compartiendo junto a otros músicos y también figuras del espectáculo. 

@shishibosspaulito

"Primer día de jurado del festival. Dicen Puente Alto siempre cuando me presentan", comentó Pablo Chill-E en su cuenta de Instagram. 

Además, compartió fotos junto a Milo J y al periodista Juan Manuel Astorga

