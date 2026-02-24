Recordaron a su padre fallecido: Jesse & Joy reciben la Gaviota de Oro tras una gran ovación en Viña 2026

24 feb. 2026 - 23:13 hrs.

Jesse & Joy fueron los encargados de abrir la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Tras sus presentaciones en 2014 y 2018, el dúo mexicano volvió a subirse al escenario de la Quinta Vergara para interpretar sus mayores éxitos, conquistando al "Monstruo" desde el primer minuto con su energía y cercanía.

Jesse & Joy reciben la Gaviota de Plata y la de Oro

En medio de su aplaudido espectáculo, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario para entregarles la Gaviota de Plata, reconocimiento que el dúo recibió con visible emoción.

Minutos más tarde, los hermanos méxicanos recibió la Gaviota de Oro, momento que Joy aprovechó para recordar a su padre fallecido, que anhelaba ver a ambos en el Festival de Viña.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero:

Jesse & Joy

Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25 de febrero:

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

Jueves 26 de febrero:

Mon Laferte

Piare con P

Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-e

Milo J

