Recordaron a su padre fallecido: Jesse & Joy reciben la Gaviota de Oro tras una gran ovación en Viña 2026
Jesse & Joy fueron los encargados de abrir la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.
Tras sus presentaciones en 2014 y 2018, el dúo mexicano volvió a subirse al escenario de la Quinta Vergara para interpretar sus mayores éxitos, conquistando al "Monstruo" desde el primer minuto con su energía y cercanía.
Jesse & Joy reciben la Gaviota de Plata y la de Oro
En medio de su aplaudido espectáculo, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario para entregarles la Gaviota de Plata, reconocimiento que el dúo recibió con visible emoción.
Minutos más tarde, los hermanos méxicanos recibió la Gaviota de Oro, momento que Joy aprovechó para recordar a su padre fallecido, que anhelaba ver a ambos en el Festival de Viña.
Programación por día de Viña 2026
Lunes 23 de febrero
- Pet Shop Boys
- Rodrigo Villegas
- Bomba Estéreo
Martes 24 de febrero:
- Jesse & Joy
- Esteban Düch
- NMIXX
Miércoles 25 de febrero:
- Juanes
- Asskha Sumathra
- Ke Personajes
Jueves 26 de febrero:
- Mon Laferte
- Piare con P
- Yandel Sinfónico
Viernes 27 de febrero
- Paulo Londra
- Pastor Rocha
- Pablo Chill-e
- Milo J
