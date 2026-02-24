La confesión de Juanes antes de su show en Viña 2026: "Tengo nervios, pero no miedo"

24 feb. 2026 - 20:30 hrs.

Este miércoles 25 de febrero, el artista colombiano Juanes se presentará por cuarta vez en el Festival de Viña del Mar, donde buscará cautivar nuevamente a la Quinta Vergara con sus mayores éxitos y ese característico toque de romanticismo que lo ha consolidado como uno de los favoritos del público latinoamericano.

Pisar el escenario más importante de Chile no es fácil. Los artistas suelen enfrentar desafíos, miedos y nervios previos a salir a escena, especialmente en un certamen donde el público —el "Monstruo"— es reconocido mundialmente por su exigencia.

En ese contexto, durante la transmisión de Only Viña, la conductora Tonka Tomicic le preguntó al músico sobre sus sensaciones antes de su regreso a la Ciudad Jardín. ¿Siente miedo o nervios de volver a la Quinta?

“Mañana es un día hermoso. Tengo nervios, mas no tengo miedo. Nervios para mí es una manera de respetar a la audiencia, al público. Creo que estoy en mi mejor momento como músico y como persona. Podré compartir con la gente eso”, expresó el cantante.

